أخبار مصر | البرلمان: "حسم 2020" رسالة حاسمة بقدرة الجيش على حماية الأمن المصري والعربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر البرلمان: "حسم 2020" رسالة حاسمة بقدرة الجيش على حماية الأمن المصري والعربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما شاهده المصريون والعرب من أداء رفيع المستوى لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية الباسلة في مناورة "حسم 2020" يؤكد قدرة الجيش المصري في الحفاظ على الأمن القومى المصري والعربي ويؤكد فعليا جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهام تسند لها وأولى تلك المهام تأمين حدود مصر الغربية ضد أي اعتداءات أو تهديدات.

وقال " حسب الله " في بيان، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة المصرية درع وسيف الدولة المصرية بعثت برسالة حاسمة للجميع مضمونها أن الجيش المصري على أتم استعداد لمواجهة أي تهديد للأمن القومي المصري وأنه جاهز وقادر على ردع أي عدوان ضد الدولة المصرية، مؤكدًا أن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن مصر ليست دولة معتدية، وجيشها يحمي ولا يهدد أحد، لكن في حال وجود تهديدات فإنها ستحمي أمنها القومي وهذا مايؤكد عليه دائما القائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المتحدث بإسم مجلس النواب، إن المناورة حسم 2020 للجيش المصري بالمنطقة الغربية بعثت برسالة أخرى لكل من يهمهم الأمر بأن أى مساس بالأمن القومي الليبي هو مساس بالأمن القومي المصري مما يعني أن استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصير البلدين واحد.

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ووجه الدكتور صلاح حسب الله تحية قلبية لكل صقور وأبطال وبواسل القوات المسلحة المصرية على ادائهم رفيع المستوى والذى أبهر كل المصريين والعرب فى هذه المناورة، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة على حماية الأمن.القومى المصرى والعربي.

وكان قد أعلن الجيش المصري، أمس السبت، أن المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020" في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

ونشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، مقطع فيديو يظهر مشاهد تُعرض للمرة الأولى من مناورة "حسم 2020"، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.

ويحمل مقطع الفيديو عنوان: "الجيش المصري يحمي ولا يهدد".