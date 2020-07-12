أخبار مصر | الجيزة: إزالة أعلى برج مُخالف بالمحافظة و٣ فيلل بأوسيم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة: إزالة أعلى برج مُخالف بالمحافظة و٣ فيلل بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية للقضاء على المباني المخالفة والتي تم بناؤها على أراضي الدولة بدون ترخيص.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم تنفيذ حملات إزاله مكثفه بمركز أوسيم حيث تم البدء في إزاله برج مخالف مكون من ١٣ طابق بشارع الكباش ببشتيل، بالإضافة إلي أنه تم إزاله ٣ فيلات مخالفه وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل تتراوح مساحتهم ما بين ١٥٠ إلي ٢٥٠ م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل وبجوار محور الضبعة وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار راشد أنه جار استكمال إزالة ٣ أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحي الطالبيه، إلي جانب إستكمال إزاله عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وعدد ٢ برج بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم.

أكد محافظ الجيزة أنه تم إزاله 8 حالات بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمركز ومدينة البدرشين وإزاله عقار مخالف بالجلاتمة بمساحه ١١٠ م بمركز منشأه القناطر.

ولفت إل أنه تم إزاله تعديات على أراضي زراعية علي مساحة ٩٠٠م بطريق جسر الصليبية بشبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس بالإضافة إلى إزاله ٥ مخالفات بناء علي مساحه ١٠٠٠م بقري البرمبل وبني صالح ومنيل سلطان بمركز أطفيح لعقار واساسات مخالفه وبلوكات من الطوب الابيض وازالة مخالفات بناء بمساحة ١٠٠ متر تقريبا بشارع ٦ اكتوبر بالحوامدية.

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ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.

محافظة الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمده ٣ أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، المنفذة لأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم اجراء قطع عرضي لشارع السودان، أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.

كما أعلنت محافظة الجيزة انه سيتم اجراء غلق جزئي لشارع السودان امام شارع الخرطوم بالاتجاهين، ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا، ولمده ثلاثة أيام، من يوم الجمعة الموافق ١٠٧٢٠٢٠ وحتى يوم الأحد الموافق ١٢٧٢٠٢٠ دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.