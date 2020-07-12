أخبار مصر | يضم 7440 وحدة سكنية وملاعب لكرة القدم.. ما لا تعرفه عن الأسمرات 3

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر يضم 7440 وحدة سكنية وملاعب لكرة القدم.. ما لا تعرفه عن الأسمرات 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، مشروع الأسمرات 3 بالمقطم وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، الذي يتبناه الرئيس منذ فترة للقضاء على المناطق العشوائية، وتسكين أهاليها في مساكن آدمية بديلة وراقية.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن مشروع الأسمرات 3:-

- من أكبر المشاريع للقضاء على العشوائيات

- يقام على مساحة 65 فدان

- يضم 7440 وحدة سكنية

- يحتوي على 124 عمارة

- يوجد في كل عمارة أسانسير

- وموتتكون العمارة من دور أرضي و9 أدوار متكررة

- وكل عمارة تضم 60 شقة

- يوجد بالأسمرات 3 176 محلا تجاريا

- ويضم مسجد وكنيسة ومخبر آلي

- ويحتوي على 4 ملاعب متعددة الأغراض من بينهم ملعب كرة قدم

- ويوجد على مبنى اجتماعي وحمام سباحة حديقة للأطفال

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- 4 حضانات على مساحة 460 متر

- تضم الأسمرات 3 أربع وحدات صحية على مساحة 460 متر

- ويوجد ساحات انتظار لألف سيارة

في عهد السيسي.. "تل العقارب" يتحول إلى كومباوند سكني على أعلى مستوى

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من المشروعات القومية العملاقة على عاتقيه منذ توليه رئاسة الجمهورية، خاصة تطوير المناطق العشوائية في مصر، والتي كانت من أكثر المخاطر على حياة المواطنين؛ وذلك نظرًا لسهولة انتشار الأمراض والأوبئة، فضلًا عن تهالك البيوت، وانعدام البنية التحتية.

وخلال الـ6 سنوات الماضية، وضع الرئيس السيسي خطة متكاملة، للقضاء على العشوائيات تحت عنوان "بناء الإنسان قبل المكان".

منطقة تل العقارب

ومن هذه المشروعات العملاقة تحويل منطقة تل العقارب العشوائية بحي مصر القديمة بحي السيدة زينب، إلى روضة السيدة، تحتوي على سكن ملائم لمواطنيها، مجهز على أعلى مستوى.

وارتبط اسم منطقة تل العقارب لسنوات طويلة بالعشوائية، رغم انتماء المنطقه لأحد أقدم واعرق احياء العاصمة وهو حي السيدة زينب.

ويقام مشروع روضة السيدة، بمنطقة "تل العقارب" سابقا بحى السيدة زينب، فى القاهرة، على مساحة 7 أفدنة ونصف، لإنقاذ سكان العشش التى كانت مقامة على هذا المكان، بعد إزالة التل، بتكلفة مالية 330 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات، على أن يتسلم المواطن وحدته كاملة التشطيب مفروشة بالكامل، "على المفتاح"، بإيجار بسيط، على أن يتم تسكين سكان نفس المنطقة بالكامل.

تفاصيل المشروع

ويشمل المشروع، بناء 16 بلوكًا سكنيًا بأربع مداخل بإجمالى 816 وحدة سكنية، ذو طابع معمارى ذو الشكل الإسلامى بحيث يتوافق مع حى السيدة زينب، و344 محلا تجاريا بالدور الأرضى.

مساحة الوحدات تصل لـ 90 مترًا، وتنقسم إلى: أربعة نماذج للإنشاءات داخل المشروع، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2، ومساحة شوارعها تبدأ من 12 متر لـ16 مترًا.

ويجري حاليًا العمل في مشروع روضة السيدة 2، فى الوقت الذى لم تغفل الدولة إنشاء إدارة لمتابعة المكان والحفاظ عليه - كما هو الحال فى مشروع الأسمرات الذى يعد بؤرة ضوء فى هذا الملف، كذلك تطوير منطقة الخيالة على مساحة 37.5 فدان، حيث بناء 42 عمارة توفر 2268 وحدة مقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري.