أخبار مصر | 8 مراكز للأنشطة البحرية و8 مراكز غوص و11 يخت سفاري تعود للتشغيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 8 مراكز للأنشطة البحرية و8 مراكز غوص و11 يخت سفاري تعود للتشغيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار، إن 8 مراكز للأنشطة البحرية و8 مراكز غوص و11 يخت سفارى بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، تسلمت شهادة السلامة الصحية المعتمدة، تمهيدًا لعودتها للعمل.

وأضافت أن الشهادة معتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشارت إلي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت بإستيفاء ٤ مراكز للغوص بمحافظة البحر الاحمر هم، وندرفول دايف 2، واكسترا دايفرز ورلد وايد، واندرسي ادفنشرس ردسي، وجولدن دولفين، و١٠ يخوت سفارى هم، نوتيل، وتالة، ونوران، واندروميدا، واطلنتس، وسى ساوند، وسكوباسين، وسى ليجند، واوشن ويندر، وردسي اكسبلور، ومركزين للأنشطة البحرية هم، اوشن ويف، ومركز العاطف للألعاب المائية والانشطة البحرية والالواح الشراعية.

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هذا بالإضافة إلي ٦ مراكز للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء هم، صن اند فن للخدمات السياحية فندق الفيروز للسياحة، وصن اند فن للخدمات السياحية فندق نوفتيل، وسى هو اس بشاطئ شاركس باى، وسنوركلينج لودج، وبوبوس لإدارة مراكز الرياضات المائية فندق البستان، وبوبوس لإدارة مراكز الرياضات المائية فندق كونكورد السلام، و٤ مراكز للغوص هم، دانتا دايفرز شرم، ودولفين رد سي، واكوا فن، واكوا نبق، ويخت سفارى هو نوال.

وأوضحت رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، أنه بعد حصول هذه المراكز علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة علي الشهادة حتي الان إلي 109 يخت ومركز للغوص والأنشطة البحرية، منهم 49 مركز غوص و31 مركز للأنشطة البحرية و29 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا علي باقي المراكز التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة كما تم توضيحه دون غيرها.