مصر | بـ"فيديوهات وصور".. بلاغ ضد "إيمي علي" فتاة التيك التوك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"فيديوهات وصور".. بلاغ ضد "إيمي علي" فتاة التيك التوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم ٢٨٤١٣ لسنه 2020 عرائض النائب، ضد "أميرة علي" الشهيرة ب "إيمي علي"، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك" والانستجرام، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.

وذكر مقدم البلاغ، أن الفتاة "إيمي علي" تسير على خطى العديد من فتيات التيك توك والانستجرام، ومنذ زمن طويل تمضي المشكو في حقها في استغلال مواقع التواصل الإجتماعي لنشر فيديوهات تبثها عبر حسابتها، وبها إيحاءات جنسية، وتعد مجرد نشر صورها بالصورة التي تظهر بها بمثابة نشر صور فادحة مثلها، وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب، لجذب الانتباه، فظهرت الفتاة "إيمي" حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات

واعتادت المشكو في حقها، في بث فيديوهات قصيرة على الانستجرام والتيك توك وصور، لتقوم بإيحاءات لاثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بعادات وقيم المجتمع المصري.

وقامت المشكو في حقها، في الآونة الأخيرة، بالخروج على ذات المواقع مدعية أنها تعرضت للاغتصاب من أخوات والدتها "الخال"، وكذلك من زوج الأم منذ ان كان عمرها ست سنوات، وتدعي أنها ضللت تحت وطأة هذا الاعتداء حتى بلغت عامها السادس عشر وهربت، لتخرج والدتها مع احد الأشخاص في حديث هاتفي وتوضح مدى كذب المشكو في حقها، لتخرج من جديد ببث فيديو قصير من داخل المستشفى، وصوت لشخص بجانبها يقول انها حالة انتحار، ثم تخرج طالبة ان يقوم احد الأشخاص بسداد فاتورة المستشفى، وقالت أنها قامت بإلقاء نفسها من سيارة كانت تستقلها على سرعة ١٠٠ كيلو متر في الساعة محاولة الانتحار، إلا ان المحاولة فشلت لإرادة الله، حتى تصبح المشكو في حقها بهذا الفعل أيضا، قد توافر في حقها جريمة أخرى بجانب الجرائم التي تبثها وتخلو جو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمحاولة جذب الانتباه إليها، وأنها لم تتقدم ببلاغ رسمي إلى الجهات بما تدعيه، ليتضح ان هذا المحتوي الذي تقدمه يخرج من شخص واعي بكامل إرادته، لجذب الانتباه.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

وأمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس فتاة الـ"تيك توك" بسنت محمد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية نشر فيديوهات خادشه للحياء.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على "بسنت محمد" فتاة الـ"تيك توك" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وكشف مصدر مطلع، عن أنه تم القبض عليها أمس، في الإسكندرية، وتم التحقيق معها في نيابة الإسكندرية.

Advertisements

واعترفت "بسنت محمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك"، أمام النيابة بالإسكندرية، بملكيتها لحساباتها الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام وتيك توك)، وقالت إنها كانت تهدف من وراءها لتحقيق الثراء والشهرة.

وأفادت التحقيقات أن محتوى الفيديوهات خادش للحياء وبه عرض مفاتنها من خلالها، بملابس مثيرة للشباب، وتستدرجهم لتحقيق مبالغ مالية كبيرة.

وفي وقت سابق، كشف أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن أنه بعد تقديم بلاغ ضد فتاة جديدة "بسنت محمد" إحدى فتيات التيك توك، لنشرها فيديوهات خادشة للحياء، أنه جار الآن الفحص الفني للأسطوانة المدمجة "موضوع البلاغ" المقدمة ضد الفتاة والتي تحتوي على فيديوهات خادشة وحركات مثيرة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن حملة خليها تنضف تدعو الشباب والفتيات البعد عن استغلال مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك_انستجرام"، التي تخالف عادات المجتمع المصري والتي تضعهم تحت طائلة القانون، مضيفا أن الحملة لا تتهاون مع أي شخص "ذكر_أنثى"، يقوم ببث تلك الفيديوهات.

وتقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم 27782 لسنه 2020 عرائض النائب، ضد بسنت محمد، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك"، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وذكر مقدم البلاغ أن "بسنت " تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات "تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت فتاة تدعى بسنت محمد حسبما تطلق على نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشكو في حقها لتثير الجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وذكر: "وبعد ملاحظة جموع الشعب قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل".

وتابع: "اعتادت المشكو في حقها على بث فيديوهات قصيرة وصور وتقوم بإيحاءات لاثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط، وبمطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ لن تكون هناك حاجة الى توصيف ما تم نشره وما تم تداوله من خلال حساباتها العامة على المواقع السالف بيانها"