أخبار مصر

مصر | إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة عل حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والذي التهم العديد من المحلات، مساء اليوم الأحد.

ودلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن النيران التهمت عشرات المحلات والأكشاك، حيث تُقدر الخسائر بملايين الجنيهات.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا