مصر | إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة عل حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والذي التهم العديد من المحلات، مساء اليوم الأحد.
ودلت المعاينة الأولية لرجال مباحث القاهرة، أن النيران التهمت عشرات المحلات والأكشاك، حيث تُقدر الخسائر بملايين الجنيهات.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق فى سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء، للسيطرة على النيران، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.