مصر | إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة عل حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والذي التهم العديد من المحلات، مساء اليوم الأحد.