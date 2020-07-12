مصر | إحباط ترويج 1.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 1.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، مصنعًا غير مرخص بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة عن قيام صاحب مصنع بسطرمة بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم والبسطرمة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعادة تصنيعها وتوزيعها على المحلات والمطاعم مسببًا أضرار جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسئول وبالتفتيش عُثر بداخل المصنع على 1،500 طن بسطرمة، مقطعات لحوم بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، 40 كيلو جرام ملح، 1000 ملصق بإسم المصنع.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتي صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.