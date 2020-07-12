مصر | ضبط 2049 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 2049 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرتداء السائقين الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل ٢٠٤٩ سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

كما يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشاره.