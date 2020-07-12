مصر | مصدر يكشف سبب حريق سوق توشكى بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف سبب حريق سوق توشكى بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح مصد أمني، أن يكون سبب حريق سوق توشكى بمدينة حلوان، اليوم الأحد، نتيجة انفجار في كابل الكهرباء الرئيسي، إلى جانب وجود مواد خشبية كبيرة داخل المحلات، والتى ساعدت على الاشتعال، وامتدت النيران إلى الأكشاك والمحلات وفراشة الباعة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق مجموعة من الاكشاك فى حلوان، وانتقلت 22 سيارة أطفاء و3 خزان مياه لمحاولة السيطرة عليه ل، لعد امتداده للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل على الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.

بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال ضباط مباحث قسم البدرشين من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.