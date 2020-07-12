مصر | تأجيل دعوى تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى تطالب ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرارا بشأن الحكم في بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين.

وقررت المحكمة، تأجيل الدعوى المقامة منمي المحا مصطفى شعبان، والتى طالب فيها بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتبب المحامين والمتضمن ٤ أعضاء لمنصب الأمين العام، و٤ آخرين لمنصب وكيل النقابة لجلسة ٩ أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٣٩١٤ لسنة٧٤ قضائية واختصمت نقيب المحامين جائى عطية.

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وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التى مرت عليها ثلاثة شهور ويخالف القانون بتشكيله الحالى وذلك لتضارب القرارات وتعدد المنصب الذى يشغله عضو فقط.