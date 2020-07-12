مصر | ضبط متهم بالاعتداء على كلب وتعذيبه في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهم بالاعتداء على كلب وتعذيبه في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاعتداء على كلب بالضرب بشرفة الشقة سكنه جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب" بشرفة شقته. كانت توصلت تحريات الأجهزة الأمنية المعنية إلى تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية)، وباستدعائه وسؤاله أقر بصحة الواقعة وقيامه بضرب الكلب "ملكه" بقصد تأديبه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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