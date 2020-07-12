مصر | محكمة جنوب القاهرة تواصل تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محكمة جنوب القاهرة تواصل تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الأحد، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ «فردي وقوائم»، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساء السبت المقبل.

كان المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة، شكل لجنة مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.

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ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح: دفع رسوم 10 آلاف جنيه في الخزينة للترشح على مقعد الفردي، و35 ألف جنيه على مقعد القوائم، ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات، ثم يقدم الطلب للجنة المخاصة بفحص الطلبات.

ومنذ الصباح الباكر، وصلت مأمورية خدمات من مديدية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية واستمرارًا لتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.

وتستقبل المحاكم المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت، المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.

ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.