مصر | محكمة جنوب القاهرة تواصل تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محكمة جنوب القاهرة تواصل تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، الأحد، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ «فردي وقوائم»، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الخامسة مساء السبت المقبل.
كان المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة، شكل لجنة مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قبل قبولها.
ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح: دفع رسوم 10 آلاف جنيه في الخزينة للترشح على مقعد الفردي، و35 ألف جنيه على مقعد القوائم، ثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات، ثم يقدم الطلب للجنة المخاصة بفحص الطلبات.
ومنذ الصباح الباكر، وصلت مأمورية خدمات من مديدية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية واستمرارًا لتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.
وتستقبل المحاكم المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت، المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.
ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.