مصر | للاستيلاء على كمامات.. 3 أشخاص ينتحلون صفة رجالة شرطة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر للاستيلاء على كمامات.. 3 أشخاص ينتحلون صفة رجالة شرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على كمية من الكمامات الطبية من أحد الأشخاص، بمنطقة البساتين.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم)، بسابقة قيامه بعرض عدد (145) علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ ( 25 ألف جنيه) وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول "محدد" وأبدت رغبتها في شراء الكمامات الطبية، واتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح ناري وقاما بالإستيلاء منه على الكمامات المشار إليها عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة 3 أشخاص (عاطل، عاملة كوافير حريمى، مدير مبيعات).. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ملك الأول".. وبحوزتهم ( طبنجة صوت وعدد 5 طلقات ) المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وإنتحال صفة رجال الشرطة"، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

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وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ضبط رجال قطاع أمن القاهرة، عنصرًا إجراميًا بمحافظة القاهرة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع.

كما اعترف بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة.