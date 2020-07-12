شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن البناء غير المخطط: «اللي إحنا فيه ده مش موجود غير في بلدنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إن الدولة ستفرض شروطا أكثر حزما وقوة لمنح تراخيص البناء، وذلك للتوقف عن البناء غير المخطط.

وأضاف السيسي، في تعقيب له على حديث لوزير الإسكان خلال افتتاح بعض المشروعات: «إحنا نتيجة البناء غير المخطط كانت الناس بتبني تحت خطوط الضغط العالي وده كان بيأثر جدا على الصحة العامة فقولنا إن البرنامج من ضمن أهدافه إزالة كل المخاطر بما فيها الخطر ده، بغض النظر عن كفاءة المساكن الموجودة هنا فقولنا إحنا حنشيل الكابلات دي من فوق مباني الناس وننزلها تحت وعلشان نعمل كده التكلفة كانت تقريبا مليار إلا ربع».

وأضاف: «أنا لما قولت مش حنسمح بالمخالفة تاني لأنه ثبت بالتجربة أننا لما نعمل أماكن مخططة صح وفيها كل الاشتراطات بتبقى أقل تكلفة بكتير من مواجهة أي آثار ضارة ناتجة عن البناء غير المخطط اللي أحيانا لا نستطيع مواجهته في الأساس».

وتابع: «أنا بس عايز لو شفتوا أي مباني محيطة بالمباني اللي الدولة بتعملها لن تجدوا حد بيعمل مشروع بالشكل ده».

وأكمل: «دعونا نتوقف عن موضوع البناء غير المخطط ونبتدي ننظم بلدنا والناس اللي عايزة شقق حتاخد شقق والناس اللي عايزة تعمل مشاريع وتبيع للناس حنخليها تعمل كده بس بصراحة إحنا حنكون حازمين واشتراطات البناء حتكون في منتهى الحزم والقوة لغاية ما نتغلب على اللي إحنا موجودين فيه ده».

وأوضح: «اللي إحنا فيه ده مش موجود غير في بلدنا، إحنا استحملنا الفترة اللي فاتت دي حجم التمدد اللي كان زيادة عن اللزوم».

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وأكد: «إحنا بنقول كدة علشان لما يبقى في صلابة في الموقف وشدة من الأجهزة سواء من التنمية المحلية أو الداخلية هو الهدف منها حماية الوطن من أننا نعيش كده».