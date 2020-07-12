شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 38 حالة تعدي على أراضى الدولة بمحافظة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إستمرار تنفيذ الموجة الـ (16) لإزالة التعديات المخالفة لأحكام القانون على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بنطاق المحافظة، مؤكدا تطبيق القانون على الجميع، دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون .
وكشف محافظ المنوفية عن تنفيذ إزالة (25) حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة بإجمالى مساحة 5084م2، كما تم أمس السبت تنفيذ (38) حالة تعدى على الأراضى الزراعية، بإجمالى مساحة 24 فدان و16قيراط و14 سهم، بمختلف جهات الولاية، خلال اليوم الثالث، من إنطلاق الموجة
ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تقدم عدد 29 حالة بمركز قويسنا للتصالح على مخالفات البناء، وتم تحصيل الرسوم المقررة، كما تقدم عدد 31 حالة بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم وسداد الرسوم المقررة. وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر، وتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أن الموجة تستمر حتي 31 يوليو الجاري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وقوات إنفاذ القانون .
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