شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعي: 65% من سكان الأسمرات من العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن تطوير العشوائيات يتماشى مع خطة التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الوزارة كانت معنية بتجهيز وتأثيث الوحدات السكنية بمشروع الأسمرات بالتعاون مع جهات أخرى.

وأضافت «القباج»، خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح حي «الأسمرات 3»، الأحد، أن مركز الخدمات المتكاملة بالأسمرات يضم خدمات خاصة بالأطفال والمرأة، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالتوعية والتغيير السلوكي والاستثمار في الأطفال والشباب من سكان الأسمرات.

وكشفت أن 65% من سكان الأسمرات من العمالة غير المنتظمة، وأشارت إلى أنه سيتم افتتاح أرض معارض لتسويق منتجات سكان الأسمرات.