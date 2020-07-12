شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بمركزي صدفا والقوصية، وبحث سبل الإسراع في المنظومة. وأكد «سعد» على ضرورة المتابعة الدورية للملف الهام للانتهاء منه، فضلًا عن استكمال أعمال إزالة مخالفات المباني وجميع التعديات على الأراضي وإستكمال الجهود، نحو استرداد أراضي الدولة «حق الشعب» والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

جاء ذلك بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وإيمان محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومسؤولي المتابعة الميدانية، ومسئولي ملف التقنين والإزالات.

وناقش المحافظ مع اللجنة آخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي تم تقديمها من المتعدين على أراضي أملاك الدولة، وما تم فحصه وإجراءات المعاينة، وما تم تسعيره، مشددا على ضرورة الانتهاء من المعاينة، وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها حفاظًا على أملاك الدولة.

وأكد محافظ أسيوط، على استمرار ومواصلة العمل في الاجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

كما استعرض الموقف التنفيذي للموجه الـ 16 لازالات التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة موجها بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة تحت اشراف رؤساء المراكز والاحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع وبالتنسيق مع الأجهزة الامنية والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف، واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية، كما وجه بزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين لمضاعفة نسب الإنجاز، سواء في فحص ومعاينة طلبات التقنين، أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها.

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