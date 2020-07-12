شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصابين بفيروس كورونا المستجد بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء بيانا جديدا بعدد حالات كورونا المستجدة.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالى الحالات المشتبه فيها على مستوى المحافظة بلغ 283 حالة، حيث تم حجز عدد 128 حالة منها في المستشفيات وعزل 155 حالة منزليا دون أخذ عينات، وقد أفادت نتائج العينات بإيجابية عدد 68 حالة وسلبية 57 حالة، وهناك 3 حالات مازالت تحت البحث.. علاوة على المعزولين منزليا.

وأكد أنه بالنسبة للحالات الإيجابية تم حجز عدد 7 حالات في مستشفى العريش العام وعدد 7 حالات أخرى في مستشفى بئر العبد المركزى، إلى جانب عدد 13 حالة عزل منزلي، ووفاة 13 حالة.. مع شفاء 28 حالة.

وأشار إلى أن إجمالى حالات الشفاء بلغ 152 حالة، منها 28 حالة من الحالات المحجوزة في المستشفيات، وعدد 124 حالة من المعزولة منزليا، وهناك عدد 31 حالة لا تزال تحت العزل المنزلى.