شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء»: تغيب 21 طالبًا وطالبة عن أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي، في اليوم السادس لامتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء.

وأشار رضوان، إلى انتظام سير الامتحانات، دون أي معوقات في عدد 14 لجنة على مستوي المحافظة، من بينها 6 لجان بمركز العريش، و5 لجان بمركز بئر العبد، و3 لجان بمركزي الشيخ زويد ورفح، وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رضوان أن عدد المتقدمين لأداء إمتحان مادة الكيمياء بلغ 2196 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحان 2179 طالبًا وطالبة، وتغيب 17 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان، بينما بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان الجغرافيا 732 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 728 طلاب وتغيب 4 طلاب عن أداء الامتحانـ بينما ادت طالبة كفيفة امتحان اللغة الأجنبية الثانية مكفوفين.