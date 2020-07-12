شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق بنسبة نجاح 91.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وذلك بعد الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع السادة موجهي عموم المادة، ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين، وفي ضوء هذا الاجتماع تم البدء في تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألف و114 ورقة، وأسفرت عن نجاح 10201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 91.8%.

وأضاف «حجازي»، إن 2925 طالب وطالبة (بنسبة 28.67.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الإعتدالي لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 1158 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، كما حصل 2091 طالب وطالبة «بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالب وطالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.