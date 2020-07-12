شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 420 طن مخلفات وغلق 14 مقلب عشوائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم رفع 420 طن قمامة ومخلفات، بنطاق المحافظة خلال فترة الحظر، وحتى الخامس من الشهر الجارى، منها 143.854 طن تراكمات قديمة تم رفعها .

وأشاد محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وحدة التدخل البيئي السريع بالمحافظة، لتكثيف عمليات النظافة اليومية حفاظا على الشكل الجمالي وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة، ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشار «غراب»، أنه أصدر توجيهات إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يوميًا، وموافاة المحافظة بتقرير يومى في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لذلك، للحفاظ على الصحة العامة، والمظهر الحضارى للمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات، لجميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

من جانبه أكد المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تم رفع كفاءة 13 معدة نظافة، وغلق 14 مقلب عشوائي، كما تم التنبيه على الأهالي، بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء، والتنبيه على أصحابها، حفاظاً عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى، مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة، وتضر بالصحة العامة للمواطنين، لافتا إلى أن وحدة التدخل البيئى السريع قد تدخلت 31 مرة، وقامت برفع 19.672 طن مخلفات خلال فترة الحظر وحتى الخامس من الشهر الجاري.

Advertisements