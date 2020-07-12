شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يبحث مع نظيره الألباني استئناف الحركة السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، إنه استكمالا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اتصالا هاتفيا مع وزير السياحة في دولة ألبانيا.

وخلال الاتصال بحث الوزيران تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والاستعدادات والاجراءات الاحترازية المطبقة في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية بينهما، وذلك مع التركيز على المقاصد السياحية المصرية ذات الأهمية للجانب الألباني.

وقد تم الاتفاق على تعزيز تبادل الخبرات بين البلدين في المجال السياحي وإدارة المنشآت الفندقية والسياحية، هذا بالإضافة إلى الاتفاق على تنظيم ورشة عمل بين المستثمرين السياحيين المصريين والألبان وكبرى منظمي الرحلات السياحية والشركات الكبرى العاملة في مجال إنشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في القطاع السياحي في البلدين عبر الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في المجال السياحي بين البلدين، بالاضافة إلى تشجيع الحركة السياحية بينهما.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التواصل بينهما لاسيما على المستوى الفني بين ممثلي البلدين.