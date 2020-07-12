شكرا لقرائتكم خبر عن بمقدم بسيط.. السيسي يتعهد بوحدات سكنية لسكان «الزلزال 1»: «اللي عاوز يقدم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي سُكان مساكن «الزلزال 1» بالتقدم بطلبات بمقدم مالي بسيط، كي يحصلوا على وحدات سكنية أفضل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية و«الأسمرات 3»، الأحد: «عندنا مساكن اسمها (زالزال 1)، فيها 22 ألف وحدة سكنية، لو هم عاوزين يغيروا حياتهم للأفضل، يقدموا طلبات، بحيث نقدر نطلب حتة أرض من المعسكرات، ونبني لهم وحدات سكنية جيدة».

وأشار الرئيس إلى أنه سيتعهد بتلبية رغبات المواطنين، وقال: «كل مواطن هيطلب شقة هنديهاله، اللى بيعيش هنا ابني وبنتي وأهلي، هعملهم أحلى حاجة، بس إيدينا في إيد بعض وساعدونا».

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه رئاسة الجمهورية على توفير أماكن معيشة تليق بالمواطن المصري.

وأضاف «معيط»، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية، أن الحكومة انتهت من تنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من 100 ألف وحدة خلال العام المالى الحالى، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف الانتهاء من طرح 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الأسمرات وهي «الأسمرات 3» والتي تضم آلاف الوحدات السكنية كاملة الخدمات والمرافق.

بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

Advertisements

بدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد خليل.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء والمسؤولين.