شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان مصريان يفوزان في مسابقة «GoGreen» للاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز اثنان من الطلاب المصريين في المنافسة مع مئات الفرق الأخرى من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ليفوزا بالنهائيات الإقليمية لمسابقة «GoGreen» التي تنظمها شنايدر إلكتريك، وقد توصل الطالبان عبدالله محمد وحبيبة عبدالواحد، اللذان كونا فريق «Plastale»، إلى فكرة رائعة تتمثل في تكوين بلاطات التكسية من نوع «بي إي تي» البلاستيكية والمركبة من الألياف الطبيعية المعاد تدويرها وبلاط السقف بخلايا شمسية مدمجة لتمكين الحصول على السكن الأخضر بأسعار معقولة.

وتستهدف مسابقة «GoGreen»، والتي تنظمها شنايدر إلكتريك للعام العاشر على التوالي، مشاركة الطلاب في جميع أنحاء العالم والذين يتم تشجيعهم على طرح أفكارهم في أربع مجالات، هي: الاستدامة، والحصول على الطاقة، ومباني المستقبل، ومصانع المستقبل، وشبكات المستقبل، وبلغ عدد المشاركات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام رقماً قياسياً هو 5367.

وقدم عبدالله وحبيبة، اللذان يدرسان في الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، أفكارهما إلى لجنة تحكيم مكونة من خبراء الاستدامة في شنايدر إلكتريك، وأثارا إعجاب الحكام بما قدماه من ابتكار في حل قضية إتاحة الإسكان الأخضر بأسعار مناسبة للجميع، وأيضا الإبداع في استخدام المواد المعاد تدويرها، والطريقة العملية التي أخرجا بها هذه الفكرة إلى النور، ومن المقرر أن يصعد الطالبان إلى النهائيات العالمية في سبتمبر المقبل، حيث سيتنافسان مع فرق من جميع أنحاء العالم.

من جانبهما، أعرب الطالبان عبدالله محمد وحبيبة عبدالواحد عن سعادتهما لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصفيات النهائية للمسابقة، التي تعد بالنسبة لهما تجربة مختلفة خاصة التوجيهات التي حصلا عليها من خبراء شنايدر إلكتريك والمتابعة الدائمة من دعاء المحمدي التي تولت تطوير مشروعهما وتحويله إلى فكرة تصلح كنموذج أعمال حقيقي.

وأضاف الطالبان أنهما يؤمنان بقدرة الشباب على تحقيق تغيير ملموس في العالم من خلال تطبيق أهداف التنمية المستدامة في نماذج العمل في مشروعات ريادة الأعمال، وأنهما ملتزمان بخلق مستقبل مستدام لكوكب الأرض ومحاولة معالجة تغير المناخ، كما أعربا عن تطلعهما إلى تمثيل مصر بشكل مشرف والمنافسة بقوة في النهائيات العالمية للمسابقة.

وقال وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي: «يتمثل المستقبل في الاستدامة، ومصر تأتي في الصدارة في هذا المجال، ولقد فوجئ المحكمون بالفكرة التي قدمها عبدالله وحبيبة، وكيف أنهما أخرجا هذه الفكرة إلى النور، وأنهما يعدان مثالا لمستقبل مصر كقائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء. ويسعدنا أننا نمد لهما ولغيرهما يد العون لكي يحصلوا على وظائف مذهلة في مجال التكنولوجيا والاستدامة. ونحن نتمنى لهما كل التوفيق في النهائيات. إنهما سيجعلان كل مصر فخورة بهما».

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