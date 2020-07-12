شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل «غلال ومواد بترولية».. وصول 73 ألف طن بضائع استراتيجية إلى ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 64 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم 4 سفن صب سائل و12 سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

ووفقا للغندور، يبلغ وزن البضائع الواردة من الخارج 73 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم، فيما جرى تصدير 15 ألف طن بضائع.

واوضح المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن عدد الحاويات الصادرة يقدر بـ 1066 حاوية، والواردة 693 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 9623 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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