شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تعلن الإذن الرسمي لتسويق منتجات التبغ المسخن كمنتجات معدلة المخاطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA إذنها الرسمي بتسويق منتجات التبغ المسخن كهربائيًا IQOS، في الولايات المتحدة باعتبارها منتجات تبغ معدلة المخاطر، ليصبح بذلك هو المنتج الإلكتروني الأول والوحيد الخالي من الدخان الذي يحصل على قرار التسويق وفقًا لمعايير وممارسات منتجات التبغ معدلة المخاطر التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقالت الـFDA إن قرارها جاء بعد عمليات تقييم ومراجعات كاملة للأدلة والإثباتات العلمية التي قدمتها فيليب موريس إلى الـ FDA منذ عام 2016؛ لدعم طلبها في تسويق منتجات التبغ معدلة المخاطر، كما استند القرار لمجموعة من الحقائق العلمية المثبتة، أولها أن هذه المنتجات تختلف تمامًا عن التدخين التقليدي؛ حيث تعتمد على تكنولوجيا تسخين التبغ وليس حرقه، وأنها تقلل من المواد الكيميائية الضارة بصحة الإنسان الناتجة عن السيجارة التقليدية. وأن التحول الكامل إليها يقلل من تعرض جسم الإنسان للمواد الكيميائية الضارة أو التي ربما تكون ضارة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن قرارها استند أيضًا إلى الإجماع العلمي الدولي المستقل الذي أثبت أن هذه المنتجات تعد خيارًا أفضل عن الاستمرار في التدخين التقليدي؛ مشيرة إلى أن الإثباتات العلمية المتاحة حاليا توضح المنفعة المتوقعة منها على الصحة العامة.

من جانبه، وصف أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لفيليب موريس إنترناشيونال، قرار الـ FDA بأنه قرار تاريخي، مشيرًا إلى أن تقديرات فيليب موريس الصادرة في 31 مارس 2020 رصدت نجاح ما يقارب 10.6 مليون مدخن من البالغين حول العالم في الإقلاع عن التدخين والتحول إلى منتجات التبغ المسخن كهربائيًا.

وطالب كالانتزوبولوس بوضع تشريعات منظمة لهذه المنتجات تختلف عن التشريعات المنظمة للتدخين التقليدي، وذلك وفقا لما أقرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، من أجل تعزيز الصحة العامة، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة توطيد التعاون بين مختلف الجهات المعنية للاتفاق على إطار يضمن تحقيق مستقبل خال من الدخان.

وقال الرئيس التنفيذي لفيليب موريس إنترناشيونال، إن الخيار الأفضل يظل دائمًا هو عدم الشروع في التدخين أو الإقلاع عن التدخين نهائيًا، أما بالنسبة للمدخنين الذين لا يستطيعون الإقلاع، فإن أفضل خيار لهم هو التحول إلى منتج خالٍ من الدخان مثبت علميًا، موضحًا أن قرار الـFDA يسهم في الإسراع بتحول المدخنين البالغين في الولايات المتحدة إلى منتجات تبغ معدلة المخاطر، ويعكس التزام فيليب موريس بإدراج الأبحاث العلمية على رأس أولوياتها، وسعيها الدائم نحو استبدال السجائر ببدائل خالية من الدخان في أسرع وقت ممكن.

واختتم كالانتزوبولوس، قائلاً: «إن تسخير الابتكارات التقنية مثل منتجات تسخين التبغ IQOS تعد الفرصة الأفضل على الإطلاق في هذا القرن للإسراع نحو تقليل مخاطر تدخين السجائر التقليدية. وإن التشريعات الشاملة المستندة إلى أسس علمية قد توفر فرصة لمساعدة المدخنين البالغين الراغبين في الاستمرار بالتدخين إلى التحول نحو خيارات منخفضة المخاطر».

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من جانبه، أفاد فاسيليس غكاتزيليس، مدير عام شركة فيليب موريس في مصر والمشرق: «هذه بالفعل خطوة تاريخية مهمة. إذ قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراجعة كل الأدلة العلمية المتوفرة لديها، وأكّدت أن IQOS مختلف بوضوح عن السجائر، حيث أظهر أنه يقلّل من التعرّض للمواد الكيميائية الضارة. لقد حان الوقت لإبعاد المدخنين البالغين عن السجائر. إن البدائل المُدعّمة بالأدلة العلمية مثل IQOS تُعتَبَر فرصة لتعزيز الصحة العامة».