شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف حقيقة وجود خطأ بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوضحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بشأن ما أثير حول وجود خطأ بالسؤال رقم 9 بالنموذج (أ) بامتحان اليوم لمادة الجغرافيا، أن الهيئة الفنية لواضعي الامتحان أكدت أنه لا توجد أخطاء والبدائل سليمة، وتوجد بها الإجابة الصحيحة، والسؤال موجود نصًا بالكتاب المدرسي صفحة 40، بامتحان الجغرافيا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 81,158

تعافي 23,876

وفيات 3,769

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