محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط (سيدة، مقيمة بمحافظة الجيزة) حال إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية، وبحوزتها مبالغ مالية قدرها (29,600 يورو) كانت مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون. بمواجهة المتهمة، أقرت بملكيتها للمبالغ المضبوطة بهدف مشاركة أحد الأشخاص بأحد المشاريع بالخارج. تم اتخاذ الاجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل سفرها لدولة أجنبية.. ضبط سيدة بحوزتها 30 ألف يورو في ميناء القاهرة الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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