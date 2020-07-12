مباحث التموين تداهم مصنع مواد غذائية بدون ترخيص في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب بحوزته 29 طن دقيق وبقسماط مجهول المصدر بمنطقة المرج.

وتمكن العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين، من ضبط مسئول عن مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع واستغلاله في تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (23,950 طن دقيق "فاخر ذرة"، 5,200 طن "بقسماط، آيس كريب" وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، كما تم ضبط 7 ماكينات تصنيع طحن، مكسر، خياطه، فرن.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.