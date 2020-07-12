سقوط عصابة الشرطة المزيفة في قبضة مباحث البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على كمية من الكمامات الطبية من طالب بمنطقة البساتين.

تبلغ للعميد حازم النجار، مأمور قسم شرطة البساتين، من طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بسابقة قيامه بعرض عدد 145 علبة كمامات طبية للبيع عبر أحد مواقع التسويق الإلكتروني مقابل مبلغ 25 ألف جنيه وتواصلت معه إحدى السيدات من هاتف محمول محدد وأبدت رغبتها في شراء الكمامات الطبية، واتفقا على التقابل بمنطقة المعراج بدائرة القسم لإتمام عملية البيع، وفور وصوله للمكان المتفق عليه فوجئ بسيارة "بدون لوحات معدنية" يستقلها شخصان وبحوزة أحدهما سلاح ناري وقاما بالاستيلاء منه على الكمامات المشار إليها عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة 3 أشخاص عاطل، عاملة كوافير حريمي، مدير مبيعات وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد مصلح وأحمد سمير، معاونا المباحث، من ضبطهم حال استقلالهم سيارة "ملك الأول" وبحوزتهم طبنجة صوت وعدد 5 طلقات المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام العقيد محمد الزيني، نائب المأمور، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النصب وانتحال صفة رجال الشرطة"، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط الكمامات الطبية المستولى عليها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله النقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.