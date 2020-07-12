نشوب حريق هائل داخل سوق توشكى بحلوان.. والحماية تدفع بـ 15 سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب منذ قليل حريق هائل داخل سوق توشكى التجاري بمنطقة حلوان، وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لإخماد الحريق. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في سوق توشكى بمنطقة حلوان، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 15 سيارة إطفاء لإخماده. وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجاري عملية إخماد الحريق.

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