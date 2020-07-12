محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يوجد 13 محافظة تم إعلانهم محافظات خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، من أصل 27 محافظة، وبنهاية العام سيكون كل المحافظات خالية من هذه المناطق.
وأضاف الجزار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بحضور الرئيس السيسي: "يوجد مناطق غير مخططة بمساحة 152 ألف فدان، وحجم التكلفة التي تنفقها الدولة بهدف حل مشكلة السيولة المرورية تصل لمليارات، فنحن نحتاج إلى وجود انضباط في العمران وهذا هام جدا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان: إعلان 13 محافظة خالية من المناطق غير الآمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.