مصر | أول تحرك رسمي من الأهلي بعد الفيديو المسرب لـ مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تحرك رسمي من الأهلي بعد الفيديو المسرب لـ مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد، يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فنى النائب العام، ضد رئيس نادى الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات - يعف اللسان عن ذكرها - على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلى ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.
وجاء بالبلاغ، أن تلك عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.
كما جاء أيضًا بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.
وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه،حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري.
وطالب "الخطيب"، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.