مصر | أول تحرك رسمي من الأهلي بعد الفيديو المسرب لـ مرتضى منصور

تقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، ببلاغ للنائب العام صباح اليوم الأحد، يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فنى النائب العام، ضد رئيس نادى الزمالك؛ ورد فيه أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات - يعف اللسان عن ذكرها - على لسان رئيس الزمالك تسيء لرئيس الأهلى ولأسرته ولعائلته، وتسيء لمصر ومسئوليها وقياداتها ومؤسساتها وللمائة مليون مصري.

وجاء بالبلاغ، أن تلك عبارات من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بقوله ما نصه ؛«البلد دي مفهاش راجل»، وكررها ثانية وقال: «على الطلاق البلد دي مفهاش راجل»، وحيث أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية التي هي مقررة لحماية الوظيفة النيابية، ولا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة لارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، خاصة أن هذه الجرائم تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

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كما جاء أيضًا بالبلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة. هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

وأكد الكابتن محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد مقبولًا القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه،حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري.