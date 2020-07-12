مصر | مشاهد مرعبة من حريق سوق توشكى بحلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهد مرعبة من حريق سوق توشكى بحلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "بوابة الخليج 365"، على صور حريق سوق توشكى، الذي اندلع صباح اليوم الأحد بمدينة حلوان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مجموعة من الأكشاك بحلوان، وانتقلت 22 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لمحاولة السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

إقرأ أيضًا.. ضبط 6 أشخاص لقنوا شخص علقة ساخنة في قنا

تمكن مفتشو قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي في قنا، باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 أشخاص مرتكبي واقعة التعدي بالضرب وإصابة شخص بشوارع القرية لقيامه بالتعرض لنجلتهم علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

وضمت قائمة المتهمين، عاطلا ونجله ونجل عمه ونجله، وعاطلين آخرين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.