مصر | ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمرج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع "بدون ترخيص" دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع واستغلاله فى تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.