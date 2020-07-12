مصر | تنفيذ 75 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تنفيذ 75 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ١٧٤ قطعة سلاح ناري، ١٨٠ قضية مخدرات، وتنفيذ ٧٥٦١٢ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ١٧٤ قطعة سلاح ناري، بحوزة ١٤١ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٢١ بندقة آلية، ٣٠ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ١٢٢ فردا محلي الصنع، ٣٣٣ طلقة مختلفة الأعيرة، ٢١٠ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٧٥٦١٢ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ٣٣٠ حكم جناية، ٢١٦٦٢ حكم حبس جزئي، ٤١٧١ حكم حبس مستأنف، ٣٩٠٢٥ حكم غرامة، ١٠٤٢٤ حكم مخالفة.

وتم في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط تشكيل عصابي يضم ٣ متهمين، ارتكبوا ٥ حوادث سرقة.

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وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٨٠ قضايا مخدرات بحوزة ١٩٤ متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٤٢ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ٢٣ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٨١ دراجة نارية مخالفة، وفي ١٨٦ إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط ٢٦٨٠٦ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٨٢ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ١٢ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.