مصر | مصدر يكشف تفاصيل صادمة حول انتحار طفل "التيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف تفاصيل صادمة حول انتحار طفل "التيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني مطلع علي تحقيقات واقعة جانتحار طفل بسبب تحدي "شنق" التيك توك: إن الطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث توفي جراء تقليده فيديوهات انتشرت مؤخرًا عبر تطبيق التيك توك، تظهر فيها بعض الشخصيات يقومون بحيله العقدة الوهميه حول العنق، وذلك باستخدام قطعه من القماش "إيشارب"، وربطه حول العنق بطريقة معينه وعند شد الطرفين تنفك العقدة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الطفل قام بعمل تلك الحيلة العديد من المرات أمام والدته وشقيقاته، وكانت تنجح معه، ما دفعه لتجربها بـ"حبل غسيل"، عند تواجده بمفرده أعلى سطح المنزل.

وتابع المصدر: هذا الحبل هو في الأساس "مرجيحه"، كان يستخدمه الطفل للعب، لكن الفارق بين المادة المصنعه للقماش والحبل جعلت الطفل يختنق، مما أدي لكسر أحد أعضاء الرقبة والعنق، وأفقدته القدرة علي الكلام أو الصراخ، وتسببت في موت الطفل.

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تفاصيل الواقعة

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بشارع محمد حسن الشحات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "م. ع" طفل في بداية العقد الثاني من عمره، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.