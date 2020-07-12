مصر | ضبط تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك، بالمقطم

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (3) أشخاص بتكوين تشكيلا ًعصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك".

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وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم، حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والتى يتم استخدامها فى ممارسة نشاطهم الإجرام، وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- الأدوات التى يتم استخدامها فى إرتكاب وقائع السرقة).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأقروا بإرتكاب عدد 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الإطارات المُستولى عليها لدى (2) من عملائهم "سيئى النية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.