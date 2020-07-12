مصر | ضبط طالب لتسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طالب لتسريبه أسئلة امتحانات الثانوية العامة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب بالجيزة، لقيامه بإدارة مجموعة على تطبيق "واتسآب" لتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

كانت رصدت متابعة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام المسئول عن مجموعة تحت مسمى (تسريب ثانوية عامة علمى) عبر تطبيق "واتسآب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى (الفيزياء – التاريخ) أثناء إنعقاد اللجان.

وأكدت جهود البحث، من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات، أن المجموعة المُشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على ذات التطبيق بإستخدام هاتف خاص بـ"طالبة" (مقيمة بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة)، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقها "طالب" (مقيم بذات العنوان).

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف وضبط المتهم المُشار إليه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها، ومحادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة أثناء إنعقاد لجان الإمتحانات نظير الحصول على مبالغ مالية.

وباستكمال الفحص تبين إدارته لمجموعة أخرى تحت مسمى (ثانوية عامة بنات علمى + أدبى) على ذات التطبيق وقيامه بنشر لصور لأسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادتى ("الفيزياء – التاريخ")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستفادة المادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.