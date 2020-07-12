أخبار مصر | اكتشاف 29 بؤرة عدوى كورونا في الصين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اكتشاف 29 بؤرة عدوى كورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن 29 بؤرة مرتبطة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة.

وقال المركز الصيني، في تقرير، إن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا.

وأضاف المركز الصيني، أنه يوجد إجماليا 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر.

وأوضح المركز الصيني، أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

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ويذكر أن العاصمة الصينية بكين، لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث اتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار الوباء، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.