أخبار مصر | ‎برلماني يطالب "قوى النواب" بتحديد جلسة لوضع حلول مناسبة لمشكلات الموظفين بالدولة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ‎برلماني يطالب "قوى النواب" بتحديد جلسة لوضع حلول مناسبة لمشكلات الموظفين بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، خطاب إلى النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بشأن عدم الانتهاء من بعض الموضوعات التي تشغل اهتمام كبير من المواطن المصري، خاصة وأن الدور الخامس والاخير للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب قد قارب علي الانتهاء.

وطالب "فؤاد" في خطابه سرعة تحديد جلسة لمناقشة أزمات ( أزمة العاملين على الصناديق الخاصة – وعمال التشجير – والعقود المؤقتة – وعقود مجالس إدارة مراكز الشباب – وأزمة المعاش المبكر ).

وقال فؤاد، إن أيام قلائل تفصلنا عن نهاية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، ولازال هناك العديد من الموضوعات الهامة المطروحة لم يتم وضع تصور لها أو حسمها، وهو الأمر الذي أصاب المواطنين أصحاب الشأن بفقدان الأمل تجاه بحث مشكلاتهم ووضع نهاية وحلول جذرية لها.

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وتابع، أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد على الحكومة بضرورة حل المشاكل المتعلقة بالعاملين على الصناديق الخاصة، وأعلن عن تخصيص جلسة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، لفتح ملف العاملين على الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، مطالبا مجلس الوزراء، بوضع هذا الملف على أجندته.

وأشار فؤاد، أنه في ظل تقديم عدة مشروعات قوانين لمعالجة مثل تلك المشكلات والحصول على موافقات مبدئية من لجنة القوى العاملة، وفي ظل تقدمنا بالعديد من الأدوات الرقابية لحل هذه المشكلات نأمل سرعة تحديد جلسة لمناقشة الموضوعات سالفة الذكر.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلًا: من المخيب لأمال المواطنين أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون وضع حلول مناسبة لإنهاء هذه المشكلات.

جدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، يستعد خلال الأيام المقبلة؛ لإجراء انتخابات مجلسي النواب ومباشرة الحقوق السياسية طبقًا لموعدها الدستوري والذي ينص علي إجرائها خلال الـ 60 يومًا السابقة لموعد انتهاء المجلس الحالي، والذي من المُقرر أن ينتهي في 9 يناير المقبل، وذلك بعد أن أدخل مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية بعض التعديلات علي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.