أخبار مصر | اليوم.. بدء خدمة التحويل من صاحب عمل لآخر بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء خدمة التحويل من صاحب عمل لآخر بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العالي التابع لوزارة القوى العاملة بالكويت، بشأن بدء خدمة التحويل من صاحب العمل إلى آخر.

وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم، رئيس المكتب العمالي بالكويت، أن الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت اعتبارا من اليوم الأحد، استئناف خدمة التحويل من صاحب عمل إلي صاحب عمل آخر من خلال خدمة "أسهل".

وأضاف أن الهيئة اشترطت أن يكون أصحاب العمل "طرفي التحويل"لديهم اشتراك في خدمة "أسهل"وسيتم الاعتماد بعد التدقيق من قبل موظفي إدارة الهيئة.

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل علي متنها 2945 راكبا إلي مطارات 6 دول: مصر، والإمارات ، والهند ، والنيبال، والفلبين ، وقطر.

ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملا مصريا من العالقين. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 5 سوف تصل إلي مطاري القاهرة وسوهاج.

وأضاف أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 12 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 915 عاملا.