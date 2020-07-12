أخبار مصر | خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف أحد معلمي الجغرافيا، خطأ في السؤال رقم 9 بنموذج (أ) في امتحان الجغرافيا للشهادة الثانوية، المنعقد الآن داخل اللجان.

وقالت مصادر بغرفة العمليات المركزية للثانوية العامة: إن المعلمين تواصلوا مع غرفة العمليات ليتم تحديد هذا الخطأ ومعرفة حقيقته.

فيما كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتخذ إجراءاتها وتدرس هذا الأمر مع مستشار المادة، للتأكد من حقيقة ما قاله المعلمون لغرفة العمليات.

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وأشارت المصادر إلى أنه فور معرفة الحقيقة سيتم إصدار بيان رسمي بالتفاصيل. ماراثون الثانوية العامة يؤدي اليوم الأحد، الموافق 12 يوليو 2020 طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادتي الكيمياء (للشعبتين العلوم والرياضيات) ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي)، و(ورقة ثانية).