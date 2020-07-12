أخبار مصر | سعفان: تعيين 164 شاباً.. ومتابعة 329 منشأة احترازياً بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر سعفان: تعيين 164 شاباً.. ومتابعة 329 منشأة احترازياً بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، تعيين لعدد من شباب الخريجين مم مختلف المؤهلات بإحدى شركات القطاع الخاص.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن أن المديرية عينت 164 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، فضلا عن قيام مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 329 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 150 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، من ضمنهم 94 مشتغلين ، فضلا عن صرف 9 منح مولود بإجمالي 18 ألف جنيه .



وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي ، أنه تم أيضا صرف 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، ومنحتي وفاة بمبلغ 20 ألف جنيه ، و4 منح وفاة لأحد الأقارب بإجمالي 8 ألاف جنيه ، ليصل إجمالي منح الرعاية الإجتماعية التى صرفتها المديرية لهذا الشهر 61 ألف جنيه ، فضلا عن 7923 مصاريف علاج لعامل ، وحالتين عمليات جراحية.