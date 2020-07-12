أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، عن تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المدارس الخاصة بإجبار أولياء الأمور على دفع مصروفات العام الدراسي الجديد في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن أي قرار بعودة الدراسة.

وأضاف متولي في طلبه، اليوم الاحد، إن بعض المدارس طالبت بالفعل أولياء الأمور بسداد القسط الأول حتى لا تفصل أبناءهم، بل لجأت بعض المدارس إلى زيادة مصروفات العام الدراسي الذي في الأساس لم يبدأ بعد ولم يحدد ميعاد له بعد توقفه في مارس الماضي، بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن المدارس الخاصة تمارس سياسة الترهيب "أي أن ولي الأمر الذي لا يلتزم بمطالبها يتم تهديده برفد ابنه من المدرسة ومنح الملف كاملا له واستبعاده من قائمة الطلاب المقيدين بالمدرسة".

وطالب النائب بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أي قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصةً في ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين في مختلف الأماكن، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل وزارة التربية والتعليم لرفع الظلم الواقع على أولياء الأمور من هذه المدارس، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة.

Advertisements

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

