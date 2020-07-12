أخبار مصر | اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملا من العالقين بالكويت

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. وصول 5 رحلات طيران تقل 915 عاملا من العالقين بالكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، تقريرًا، عن وصول 5 رحلات طيران تقل 915 مصريًا من العالقين من دول الكويت.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأحد، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 16 رحلة طيران تحمل على متنها 2945 راكبا إلى مطارات 6 دول: مصر، والإمارات، والهند، والنيبال، والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مطارات مصر 5 رحلات تقل 915 عاملا مصريا من العالقين.

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وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ5 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرًا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 5 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 12 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، على متنها جميعا 915 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 11:55 علي العربية – مصر رحلة رقم 218 وعلي متنها 145 عاملا، وتصل مطار سوهاج ، والثانية علي المصرية رحلة رقم 2011 وتغادر الكويت 13.45 وعلي متنها 290 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة رقم 5048 علي فلاي دبي قيام من الكويت 15.00 وعلي متنها 190 عاملا ، وصول سوهاج ، والرحلة الرابعة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 17:05 وعلي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة، والرحلة الخامسة علي الكويتية رقم 1417 قيام من الكويت 21:35 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.