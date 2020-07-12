أخبار مصر | وكيل "نقل النواب": تدوير العمالة في الشركات طوق نجاة للقطاع المحلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل "نقل النواب": تدوير العمالة في الشركات طوق نجاة للقطاع المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب: إن تدوير العمالة في الشركات نتيجة إعادة الهيكلة للشركات والمصانع الخاسرة المعرضة للغلق مع اعتماد القانون الجديد لقطاع الأعمال العام، سيساهم في الحفاظ على خبرات ومهارات العمالة الموجودة في هذه المصانع عبر نقلها لمصانع وشركات حالتها مستقرة.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن تدوير العمالة سوف يمنح الشركات الراغبة في استقطاب عمالة جدية والاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلي أنهم طوق نجاة للقطاع المحلي لضمان عدم توقف تنفيذ المشاريع.

وأوضح أنه في حالة تنفيذ هذه الخطوة، فستعمل على تخفيف أعباء الشركات المحلية بما يخص العمالة الزائدة لديها، لافتًا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص المحلي تحتاج إلى عمالة ماهرة لتنفيذ العديد من المشاريع لا سيما في قطاع المقاولات.

وأكد ضرورة الاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة الموجودة بالسوق المحلي في تنفيذ المشاريع المختلفة والاستفادة من معرفتهم بطبيعة تلك المشاريع وخبرتهم بتنفيذها، مشيرا إلى أن تدوير العمالة المحلية يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت.

وأضاف أن حجم العمالة في شركات قطاع الأعمال يصل إلى 209 آلاف عامل لعدد شركات تابعة 119 شركة سيصلون بعد خطة دمج الشركات نصف هذا العدد تقريبًا مما يجعل الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة العمالة وفتح باب المعاش المبكر.