أخبار مصر | توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" في مستشفى السلام ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لـ"الشيوخ" في مستشفى السلام ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية - إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل -- عن بدء توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، بمستشفى السلام.

ويأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أمس السبت، على أن يستمر إجراء الكشف الطبي على مدار فترة الترشح التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه تم تجهيز لجنة للإشراف على إجراءات الكشف الطبي للمرشحين المحتملين داخل المستشفى برئاسة د. محمد السباعي نائب مدير المستشفى، لافتة إلى إجراء كافة الفحوص الطبية والمعملية للمرشحين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية والأمان للمرشحين.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إن مستشفى السلام تطبق الإجراءات الاحترازية وذلك عن طريق تخصيص مسارات آمنة للمرشحين المحتملين من لحظة دخول المستشفى مرورًا بعيادات الفحص الظاهري ومواقع سحب العينات وحتى إنتهاء عملية الفحص. وتابعت الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه استعدادًا لهذا الإستحقاق تم تحديد الأماكن المخصصة للكشف الطبي مع مراعاة أن تكون ذات مسارات خاصة وبعيدًا عن أماكن العزل بالمستشفيات للمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد"كوفيد ١٩" ؛ وذلك حرصًا على سلامة المرشحين وإنهاء الإجراءات المطلوبة لهم بسهولة ويسر ومنعًا للازدحام والتكدس داخل المستشفى.

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وأضافت الهيئة إلى أن الفحوص الطبية والمعملية لمرشحي مجلس الشيوخ تضم "7أنواع فحوصات معملية" للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة أو كحوليات.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنه بعد الكشف وسحب العينات من المرشحين المحتملين، يتم إخطار لجنة الإنتخابات ببورسعيد بنتيجة الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بالمرشحين فور ظهورها ؛ ومن ثم يتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات بها.

وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي على أربعة من المرشحين المحتملين لعضوية مجلس الشيوخ حتى الآن بمستشفى السلام ببورسعيد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى الالتزام بإرتداء الكمامات وتعقيم الأيدى عند الدخول بخلاف التأكد من اتباع الإرشادات المطبوعة على الملصقات الموزعة داخل المستشفى وكذلك الإرشادات التوعوية المسموعة بالإذاعة الداخلية بالمستشفى.