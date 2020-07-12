أخبار مصر | برلماني: مجمع الوثائق المؤمنة يقضي على البيروقراطية والروتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مجمع الوثائق المؤمنة يقضي على البيروقراطية والروتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن مشروع المجمع المتكامل يُسهم في تخفيف الضغط على المواطنين والعاملين في كافة القطاعات.

وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن المجمع هدفه إصدار الوثائق المؤمنة، ما يسهم في القضاء على المحسوبية والرشاوي التي يمارسها بعض المواطنين عند استخراج الأوراق المطلوبة.

وتابع أن المشروع تأتي أهميته في ضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مضيفا إلى أن الحكومة اختارت 50 ألف موظف من أجل التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستدعي حسن ودقة تدريبهم لضمان نجاح هذا المشروع العملاق.

وأورد أن الدولة تسعى إلى أن تجعل نظام هذا المشروع يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام، كما يساعد على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج البيانات.

وأوضح أنه يساهم في القضاء على البيروقراطية والروتين كأحد الأهداف المهمة التي تضعها مصر ضمن الأولويات في المرحلة الحالية والمستقبلية.