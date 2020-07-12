أخبار مصر | برلماني: مجمع الوثائق المؤمنة يقضي على البيروقراطية والروتين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: مجمع الوثائق المؤمنة يقضي على البيروقراطية والروتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن مشروع المجمع المتكامل يُسهم في تخفيف الضغط على المواطنين والعاملين في كافة القطاعات.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن المجمع هدفه إصدار الوثائق المؤمنة، ما يسهم في القضاء على المحسوبية والرشاوي التي يمارسها بعض المواطنين عند استخراج الأوراق المطلوبة.
وتابع أن المشروع تأتي أهميته في ضمان دقة وصحة البيانات بمختلف أنواع الوثائق، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مضيفا إلى أن الحكومة اختارت 50 ألف موظف من أجل التعامل مع التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستدعي حسن ودقة تدريبهم لضمان نجاح هذا المشروع العملاق.
وأورد أن الدولة تسعى إلى أن تجعل نظام هذا المشروع يُضاهي الدول العظمى في التكنولوجيا والخدمات المقدمة للمواطنين داخل جميع قطاعات الدولة بشكل عام، كما يساعد على الحفاظ على سرية بيانات المواطنين؛ فضلًا عن توفير الوقت والجهد المبذول لاستخراج أي وثيقة للمواطن وسرعة استخراج البيانات.
وأوضح أنه يساهم في القضاء على البيروقراطية والروتين كأحد الأهداف المهمة التي تضعها مصر ضمن الأولويات في المرحلة الحالية والمستقبلية.
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.