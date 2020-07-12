أخبار مصر | فرج عامر يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بقطاع التعدين

كتب هاني نصر العربي في الأحد 12 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرج عامر يطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية للنهوض بقطاع التعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة بالبرلمان سوف تعطي قطاع التعدين أكبر اهتمام لجذب شركات التنقيب الكبريى والمستثمرين المصريين في مجال الاستكشاف، مشيرًا إلى أنهم رأس المال الاستثماري لصناعة التعدين.

وأكد "عامر" في تصريحاته للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أهمية القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خاصة فيما يتعلق خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

وطالب رئيس صناعة النواب، من الحكومة الاسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومِن ثَم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

وقال عضو مجلس النواب، إن هناك إمكانيات هائلة وكبيرة داخل مصر في مجال الصناعات التعدينية لم تُستغل بعد خاصة في سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد وغيرها من المحافظات والمناطق المصرية الزاخرة بالثروات التعدينية، مطالبًا من الحكومة تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية لتشجيع المستثمرين على العمل داخل هذا القطاع الواعد.

الرئيس السيسي يوجه بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي

وكان قد اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصةً الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا عرض الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصةً في منطقة خليج السويس، فضلًا عن جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصةً وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.

ووجه الرئيس بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

كما عرض وزير البترول خلال الاجتماع الكشف الأخير عن الذهب بجبل «إيقات» بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر.